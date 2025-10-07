Costume del punisher svelato | rivalità con i supereroi marvel
il nuovo costume di punisher: un design minimalista e invernale. Il personaggio di Punisher si prepara a presentare una versione rivisitata del suo iconico aspetto, destinata a diventare uno dei look più distintivi tra le nuove varianti offerte da Marvel. Questa nuova interpretazione si caratterizza per un’estetica essenziale, che riporta Frank Castle alle origini del suo stile più sobrio e funzionale. caratteristiche del nuovo abbigliamento. Il nuovo costume si distingue per uno stile ridotto all’essenziale, con elementi che richiamano un approccio da duellante. La divisa include: Una giacca senza maniche, adatta per le operazioni in ambienti freddi;. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: costume - punisher
The Punisher: Frank Castle torna in azione, prime immagini dal set con Jon Bernthal in costume
Punisher: jon bernthal in costume fedele ai fumetti sul set dello spinoff MCU
Punisher Special Presentation: i video dal set mostrano uno sguardo esaustivo al costume di Frank Castle
Marvel Knights: Punisher #2 variant by Francesco Mobili #punisher #thepunisher - X Vai su X
Stando a quanto riportato dall’insider Alex P. nel Q&A di The Cosmic Circus, Spider-Man, Daredevil, Punisher e altri personaggi collaboreranno insieme in futuri progetti Marvel Cinematic Universe. La fonte non ha voluto rivelare i progetti specifici in cui compa - facebook.com Vai su Facebook