Costanza Miriano | il segreto per smettere di invidiare la vita degli altri

Lalucedimaria.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo ultimo libro, “Non desiderare la vita d’altri”, Costanza Miriano analizza molte dinamiche della nostra vita interiore e fornisce preziosi consigli per combattere la tentazione dell’invidia. Tocca tutti indistintamente: chi nella vita non ha mai provato invidia? Questo sentimento, che è anche un vizio, è al centro dell’ultimo libro della giornalista e scrittrice Costanza. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

costanza miriano il segreto per smettere di invidiare la vita degli altri

© Lalucedimaria.it - Costanza Miriano: il segreto per smettere di invidiare la vita degli altri

In questa notizia si parla di: costanza - miriano

Cerca Video su questo argomento: Costanza Miriano Segreto Smettere