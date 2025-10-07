Costanza Miriano | il segreto per smettere di invidiare la vita degli altri

Nel suo ultimo libro, “Non desiderare la vita d’altri”, Costanza Miriano analizza molte dinamiche della nostra vita interiore e fornisce preziosi consigli per combattere la tentazione dell’invidia. Tocca tutti indistintamente: chi nella vita non ha mai provato invidia? Questo sentimento, che è anche un vizio, è al centro dell’ultimo libro della giornalista e scrittrice Costanza. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

