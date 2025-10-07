Così Regione Lombardia aveva avvisato Palazzo Chigi | Piano pandemico da aggiornare

Domanda: che fine hanno fatto gli aggiornamenti al Piano pandemico del 2006 chiesti da Regione Lombardia nel 2009? Risposta: non lo so. A parlare non è un avventore al bar ma l’ex dirigente dell’Istituto superiore di sanità Giovanni Rezza, nella sua audizione recentemente desecretata alla commissione Covid sul Piano pandemico, che all’inizio dell’epidemia nel gennaio 2020 il governo di Giuseppe Conte e Roberto Speranza decisero di non applicare, in spregio alle direttive Oms di febbraio (di cui abbiamo parlato qui) che chiedevano di adeguarlo. «Non so che fine abbiano fatto gli aggiornamenti del Piano pandemico chiesti dalla Lombardia nel 2009», dice Rezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

