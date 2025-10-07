Così è stato scoperto un barista-pusher | la circostanza sfortunata

Era incensurato e insospettabile lo spacciatore di 29 anni, di professione barista, arrestato nel quartiere Chiaiano di Napoli dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero. I militari si sono avvicinati all'uomo rimasto in panne col motorino in via Leonardi Bianchi per prestargli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

