Cos' è l' effetto tunnel quantistico che ha vinto il Nobel per la Fisica 2025 e cosa significa per il futuro

Il riconoscimento di quest'anno va a John Clarke, Michel E. Devoret e John M. Martinis, che con le loro scoperte hanno contribuito a chiarire il “confine” tra il mondo microscopico e quello macroscopico. E spianato la strada ai computer quantistici. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cos'è l'effetto tunnel quantistico che ha vinto il Nobel per la Fisica 2025 e cosa significa per il futuro

In questa notizia si parla di: effetto - tunnel

Premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per la scoperta dell’effetto tunnel macroscopico

L’effetto tunnel quantistico macroscopico, la scoperta del Nobel per la Fisica 2025: cos’è e perché è importante

L'annuncio da parte dell'Accademia reale svedese delle scienze. Il premio "per la scoperta dell’effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico" - X Vai su X

Molti test (non si parla ovviamente del Breath-test e dei test specifici per la celiachia) sono inutili... perché indagano su immunoglobuline che non subiscono necessariamente l'effetto degli alimenti. Molto meglio optare per la dieta d'esclusione come strumento - facebook.com Vai su Facebook

L’effetto tunnel quantistico macroscopico, la scoperta del Nobel per la Fisica 2025: cos’è e perché è importante - Il Nobel per la Fisica 20205 è stato assegnato oggi agli scienziati Clarke, Devoret e Martinis per la scoperta del tunneling quantistico macroscopico ... fanpage.it scrive

Un effetto quantistico rende il DNA più instabile - Molti biologi ritengono che i bizzarri fenomeni quantistici svolgano un ruolo relativamente trascurabile all'interno della cellula. Scrive lescienze.it