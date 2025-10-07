Cos' è l' effetto tunnel quantistico che ha vinto il Nobel per la Fisica 2025 e cosa significa per il futuro

Wired.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il riconoscimento di quest'anno va a John Clarke, Michel E. Devoret e John M. Martinis, che con le loro scoperte hanno contribuito a chiarire il “confine” tra il mondo microscopico e quello macroscopico. E spianato la strada ai computer quantistici. 🔗 Leggi su Wired.it

Premio Nobel per la Fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per la scoperta dell’effetto tunnel macroscopico

L’effetto tunnel quantistico macroscopico, la scoperta del Nobel per la Fisica 2025: cos’è e perché è importante

