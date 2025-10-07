Il Matcha è indubbiamente la moda del momento: ecco cos'è, come usarlo e dove trovare una selezione di Matcha unica, che muta nel tempo con il cambiare delle stagioni, dei ritmi, della vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cos'è il Matcha, il tè verde brillante che ha conquistato l'Italia