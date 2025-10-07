Cose gravissime Grande Fratello nella notte dito puntato contro Donatella | censura della regia

Sono entrambi originari della Puglia, vivono a pochi chilometri di distanza e sono entrati nella casa del Grande Fratello come la cosiddetta “quota simpatia” di questa edizione. Eppure, tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto, la simpatia sembra non essere mai sbocciata. Lui, 29 anni, agente di polizia locale con la passione per il ballo; lei, 46 anni, casalinga dal passato complesso, segnata da una storia familiare difficile. Suo padre, infatti, è stato un pentito di mafia appartenente al clan Strisciuglio, una delle organizzazioni criminali più temute del barese. Due mondi diversi, due personalità forti, due caratteri che non hanno tardato a scontrarsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it