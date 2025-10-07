Cosa succede se Barbie incontra ChatGPT Mattel vuole usare l' intelligenza artificiale dentro e fuori i suoi giocattoli

La collaborazione tra il colosso dei giocattoli e OpenAI punta ad accelerare lo sviluppo prodotti attraverso l'intelligenza artificiale generativa. Il primo prodotto frutto della partnership dovrebbe arrivare entro fine anno. 🔗 Leggi su Wired.it

