Cosa succede a chi invia un video di OnlyFans | il parere della Cassazione

Una sentenza della Sezione V della Corte di Cassazione ha ribadito un concetto: il materiale pubblicato su OnlyFans non si può diffondere fuori dalla piattaforma. La sentenza è arrivata per un caso del 2021: "Il consenso espresso da quest'ultima al momento della condivisione è circoscritto alla facoltà di visualizzazione del solo destinatario del contenuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

