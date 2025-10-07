Cosa si è fatto Marc Marquez | il responso sull’infortunio e quante gare salta

Oasport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marc Marquez non dovrà operarsi, ma sarà sicuramente assente dai Gran Premi di Australia e Malesia. Questa, in estrema sintesi, la sentenza delle visite mediche effettuate dal pilota spagnolo all’ospedale Ruber Internacional de Madrid nella giornata di lunedì 6 ottobre. Gli esami a cui si è sottoposto il trentaduenne catalano hanno confermato come, nella caduta patita domenica in Indonesia, abbia riportato una frattura alla scapola destra e una lesione ai legamenti. Tuttavia, le indagini cliniche hanno rivelato come non vi siano spostamenti ossei significativi. Di conseguenza si potrà seguire un piano di recupero conservativo, immobilizzando l’articolazione ed evitando all’iberico di doversi sottoporre all’ennesimo intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Oasport.it

cosa si 232 fatto marc marquez il responso sull8217infortunio e quante gare salta

© Oasport.it - Cosa si è fatto Marc Marquez: il responso sull’infortunio e quante gare salta

In questa notizia si parla di: cosa - marc

Il Milan vuole Marc Pubill: che cosa ha di speciale il terzino dell'Almeria

Marc Marquez vince la Sprint MotoGP a Brno col brivido, scampato pericolo dopo l’investigazione: cosa è successo

Jorge Martin colpito dall’abisso tra Bagnaia e Marc Marquez: “Non so cosa stia succedendo lì dentro”

So cosa hai fatto, Jennifer Love Hewitt ammette che gli amici "hanno dovuto convincerla" a tornare - Jennifer Love Hewitt ha confessato che gran parte del merito del suo ritorno in So cosa hai fatto &#232; degli amici che l'hanno spinta a farlo. Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa 232 Fatto Marc