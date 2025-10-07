Marc Marquez non dovrà operarsi, ma sarà sicuramente assente dai Gran Premi di Australia e Malesia. Questa, in estrema sintesi, la sentenza delle visite mediche effettuate dal pilota spagnolo all’ospedale Ruber Internacional de Madrid nella giornata di lunedì 6 ottobre. Gli esami a cui si è sottoposto il trentaduenne catalano hanno confermato come, nella caduta patita domenica in Indonesia, abbia riportato una frattura alla scapola destra e una lesione ai legamenti. Tuttavia, le indagini cliniche hanno rivelato come non vi siano spostamenti ossei significativi. Di conseguenza si potrà seguire un piano di recupero conservativo, immobilizzando l’articolazione ed evitando all’iberico di doversi sottoporre all’ennesimo intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa si è fatto Marc Marquez: il responso sull’infortunio e quante gare salta