Cosa si è fatto Marc Marquez | il responso sull’infortunio e quante gare salta
Marc Marquez non dovrà operarsi, ma sarà sicuramente assente dai Gran Premi di Australia e Malesia. Questa, in estrema sintesi, la sentenza delle visite mediche effettuate dal pilota spagnolo all’ospedale Ruber Internacional de Madrid nella giornata di lunedì 6 ottobre. Gli esami a cui si è sottoposto il trentaduenne catalano hanno confermato come, nella caduta patita domenica in Indonesia, abbia riportato una frattura alla scapola destra e una lesione ai legamenti. Tuttavia, le indagini cliniche hanno rivelato come non vi siano spostamenti ossei significativi. Di conseguenza si potrà seguire un piano di recupero conservativo, immobilizzando l’articolazione ed evitando all’iberico di doversi sottoporre all’ennesimo intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: cosa - marc
Il Milan vuole Marc Pubill: che cosa ha di speciale il terzino dell'Almeria
Marc Marquez vince la Sprint MotoGP a Brno col brivido, scampato pericolo dopo l’investigazione: cosa è successo
Jorge Martin colpito dall’abisso tra Bagnaia e Marc Marquez: “Non so cosa stia succedendo lì dentro”
Cosa c’è dietro quel “more than a number”, simbolo del titolo mondiale conquistato da Marc Marquez: perché nelle celebrazioni non c’era il numero 9? La vittoria di Pecco Bagnaia a Motegi non è passata in secondo piano nonostante il ritorno sul trono di Mar Vai su Facebook
In queste ore è ripartita, con la solita violenza e prevedibilità, una nuova macchina del fango nei miei confronti. La conosciamo bene: piccoli influencer imboccati a comando da chat e circoletti, accompagnati da Marco Travaglio, Andrea Scanzi e Alessandro Di - X Vai su X
So cosa hai fatto, Jennifer Love Hewitt ammette che gli amici "hanno dovuto convincerla" a tornare - Jennifer Love Hewitt ha confessato che gran parte del merito del suo ritorno in So cosa hai fatto è degli amici che l'hanno spinta a farlo. Riporta comingsoon.it