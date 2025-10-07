Cosa sapere delle elezioni in Siria del 2025
Con voto storico dopo mezzo secolo di autoritarismo, le elezioni in Siria del 2025 ci raccontano le contraddizioni in un paese. Per la prima volta in oltre cinquant’anni, la Siria ha votato senza gli Assad. Le elezioni parlamentari del 2025, le prime dopo la caduta di Bashar al-Assad, rappresentano un momento storico per un Paese devastato da 14 anni di guerra civile e da un sistema politico basato sul controllo assoluto. Il voto si è svolto domenica, con seggi presidiati da forze di sicurezza e un’attenzione simbolica al rito democratico: urne sigillate, scrutini pubblici, osservatori dell’ordine degli avvocati siriani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Le prime elezioni in Siria dalla fine della dittatura - Ma non davvero democratiche: il processo elettorale è stato accusato di non essere rappresentativo delle molte minoranze etniche e religiose ... Come scrive ilpost.it