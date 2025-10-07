Cosa sapere delle elezioni in Siria del 2025

Metropolitanmagazine.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con voto storico dopo mezzo secolo di autoritarismo, le elezioni in Siria del 2025 ci raccontano le contraddizioni in un paese. Per la prima volta in oltre cinquant’anni, la Siria ha votato senza gli Assad. Le elezioni parlamentari del 2025, le prime dopo la caduta di Bashar al-Assad, rappresentano un momento storico per un Paese devastato da 14 anni di guerra civile e da un sistema politico basato sul controllo assoluto. Il voto si è svolto domenica, con seggi presidiati da forze di sicurezza e un’attenzione simbolica al rito democratico: urne sigillate, scrutini pubblici, osservatori dell’ordine degli avvocati siriani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

cosa sapere delle elezioni in siria del 2025

© Metropolitanmagazine.it - Cosa sapere delle elezioni in Siria del 2025

In questa notizia si parla di: cosa - sapere

Nintendo e la causa su Palworld: cosa c’è da sapere

Volare con il neonato in braccio è una buona idea? Cosa sapere prima del decollo

Hollow knight silksong per neofiti: cosa sapere per iniziare

cosa sapere elezioni siriaCosa sapere delle elezioni in Siria del 2025 - Per la prima volta in oltre cinquant’anni, la Siria ha votato senza gli Assad. Segnala msn.com

cosa sapere elezioni siriaLe prime elezioni in Siria dalla fine della dittatura - Ma non davvero democratiche: il processo elettorale è stato accusato di non essere rappresentativo delle molte minoranze etniche e religiose ... Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sapere Elezioni Siria