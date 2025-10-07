Cosa non torna nel caso della morte di Mario Biondo e perché dopo 12 anni si parla di nuovo di omicidio

Il 6 ottobre 2025 le autorità spagnole hanno riconosciuto per la prima volta che la morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, potrebbe non essere stata un suicidio. Sono molti gli elementi che fanno infatti pensare a un omicidio, come la famiglia dell'uomo sostiene da 12 anni. Ma il caso è archiviato sia in Spagna che in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

