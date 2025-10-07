Cosa ho fatto a mia madre Grande Fratello la confessione choc della concorrente in lacrime

Grande Fratello, è il momento delle confessioni choc. Come spesso accade dopo i primi giorni, durante i quali gli inquilini si presentano, il ghiaccio inizia a sciogliersi. Dopo il per certi versi clamoroso ‘dietrofront’ di Matteo Azzali, sono arrivate dichiarazioni molto intime da parte di Grazia Kendi. Adesso, però, tutta l’attenzione è per Francesca Carrara che, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre si è sfogata. Francesca si è lasciata andare a diverse rivelazioni private mentre si trovava in giardino con Domenico D’Alterio, Francesco Rana e Matteo Azzali. Su questa Terra nessuno ha vita facile, ma qui si parla di violenze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it