Cosa fa oggi Anna Moroni ormai lontana dalla tv ha dato una svolta alla sua vita

È stata per anni il volto rassicurante e sorridente della cucina televisiva italiana, l’inseparabile compagna di Antonella Clerici a La prova del cuoco, e con la sua voce inconfondibile e il suo modo diretto e genuino ha conquistato il pubblico di Rai Uno. Oggi, a 86 anni, Anna Moroni vive una vita diversa, più intima ma altrettanto ricca, lontana dai ritmi frenetici della televisione e vicina a ciò che più ama: la famiglia, la cucina e il contatto vero con le persone. Dopo anni sotto i riflettori, la storica cuoca romana ha scelto la libertà e la semplicità, continuando però a coltivare la passione che l’ha resa un’icona della gastronomia popolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

