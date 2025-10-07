Cosa attende Reggio dopo l' elezione di Falcomatà e con le grandi manovre per le comunali

Reggiotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude una porta e si apre un portone. Il detto proverbiale si addice perfettamente all'attuale situazione di Giuseppe Falcomatà, eletto in consiglio regionale mentre la clessidra lentamente si svuota verso la fine naturale e definitiva della sua amministrazione a Reggio. Il portone a cui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - attende

Leoni, Inter avanti a tutte! Tratta col Parma e attende le cessioni: cosa succede ora?

Lookman Inter, si attende la risposta dell’Atalanta: fissata la scadenza, cosa filtra

Palinsesti Canale 5: la programmazione Mediaset svelata, ecco cosa ci attende

Claudio Citro morto a Reggio Emilia dopo il taser, i risultati dell’autopsia: “Patologia cardiaca lieve” - Caso Claudio Citro, morto dopo essere stato bloccato con un taser: l’autopsia esclude cardiopatie gravi. Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Attende Reggio Dopo