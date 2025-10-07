Cosa attende Reggio dopo l' elezione di Falcomatà e con le grandi manovre per le comunali
Si chiude una porta e si apre un portone. Il detto proverbiale si addice perfettamente all'attuale situazione di Giuseppe Falcomatà, eletto in consiglio regionale mentre la clessidra lentamente si svuota verso la fine naturale e definitiva della sua amministrazione a Reggio. Il portone a cui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: cosa - attende
Leoni, Inter avanti a tutte! Tratta col Parma e attende le cessioni: cosa succede ora?
Lookman Inter, si attende la risposta dell’Atalanta: fissata la scadenza, cosa filtra
Palinsesti Canale 5: la programmazione Mediaset svelata, ecco cosa ci attende
?La supertempesta Amy è in arrivo sull’Italia Gran parte della penisola sarà colpita, cosa ci attende ? - facebook.com Vai su Facebook
Claudio Citro morto a Reggio Emilia dopo il taser, i risultati dell’autopsia: “Patologia cardiaca lieve” - Caso Claudio Citro, morto dopo essere stato bloccato con un taser: l’autopsia esclude cardiopatie gravi. Come scrive virgilio.it