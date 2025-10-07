Arezzo, 7 ottobre 2025 – . Grazie alla collaborazione della Vab, una mattinata dedicata all'antincendio alla scuola «Morra» di Camucia Circa duecento bambine e bambini sono stati i protagonisti della Settimana della Protezione civile a Cortona. L'appuntamento è stato organizzato dall'Amministrazione comunale e dall'Istituto comprensivo Cortona 1 negli ambienti esterni della scuola primaria «Umberto Morra» a Camucia. A coordinare la mattinata è stato il personale della Vab Cortona, l'associazione che si occupa di attività antincendio boschivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, 200 alunni protagonisti della Settimana della Protezione civile