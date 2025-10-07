Cortina-Milano Tajan | tregua olimpica

11.30 In vista delle Olimpiadi di Milano e di Cortina presentiamo all'Onu una proposta di Tregua Olimpica per tutte le guerre, incluse Ucraina e Medioriente. Così il ministro degli esteri Tajani. "Dobbiamo essere paladini della pace. Sosteniamo il piano Usa,e come ha detto papa Leone non dobbiamo abbandonare mai la speranza della pace. Roma e l'Italia sono sempre di più in crocevia di pace, sviluppo e crescita. Tajani ha parlato a margine della XII edizione della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi in corso a Roma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it