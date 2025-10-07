Corteo Pro Pal non autorizzato scontri tra manifestanti e polizia | tensione a Torino e Bologna

Tensioni e scontri si sono registrati a Bologna e Torino durante le manifestazioni non autorizzate indette da gruppi antagonisti e attivisti pro-Palestina in occasione dell’anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Nelle due città, le forze dell’ordine sono intervenute in assetto antisommossa per contenere i cortei, considerati a rischio per l’ordine pubblico. A Bologna, il presidio era stato annunciato per le 18 in piazza Maggiore e piazza del Nettuno, aree particolarmente sensibili e sotto stretto controllo. La manifestazione, non autorizzata, è stata monitorata da un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, con blindati e unità in assetto antisommossa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Corteo Pro Pal non autorizzato, scontri tra manifestanti e polizia: tensione a Torino e Bologna

