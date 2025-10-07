Corteo pro-Pal a Bologna scontri tra manifestanti e forze dell' ordine 1 fermato
AGI - Scontri a Bologna tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordine, durante la manifestazione dei Giovani palestinesi per celebrare i massacri del 7 ottobre. Gli agenti hanno usato gli idranti e hanno caricato in Via Rizzoli per disperdere i partecipanti al presidio di piazza del Nettuno. Un manifestante è stato fermato e accompagnato in Questura per accertamenti a Bologna in seguito agli scontri durante la manifestazione Pro Pal per 'celebrare' il 7 ottobre, a cui hanno partecipato oltre 500 persone. Lo ha reso noto la Questura di Bologna. I manifestanti si sono dispersi nelle vicinanze di via Ugo Bassi e Rizzoli per poi ricompattarsi e procedere verso Strada Maggiore, seguiti a breve distanza dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Agi.it
