Corteo dei Giovani Palestinesi per il 7 ottobre scontri a Bologna | polizia interviene con cariche e idranti

Scontri in serata tra manifestanti e forze dell'ordine a Bologna, dove centinaia di persone si sono radunate per 'celebrare' il 7 ottobre. Sui volantini diffusi dal collettivo Giovani Palestinesi per promuovere le mobilitazioni si leggeva: 'Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese'. La polizia è intervenuta con cariche e idranti. Lanci di sassi e bottiglie, fermato un manifestante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: corteo - giovani

La marea di fiori bianchi in corteo: "Qui per parlare ai nostri giovani"

Leone al Giubileo dei giovani, bagno di folla e cori da stadio per il corteo in papamobile

Fiaccolata per Michela e Yuri: Ceparana, un migliaio al corteo. Oggi a Gaggiola il funerale dei due giovani fidanzati

Il manifesto dell'orrore dei Giovani palestinesi di #Bologna: si inneggia alla strage del #7Ottobre, definita la "data della resistenza palestinese", e si invita a scendere in piazza domani, per l'anniversario. Ma il #Viminale vieta il corteo - facebook.com Vai su Facebook

La lezione dei giovani in corteo: senza Pace non c’è libertà né futuro - X Vai su X

Corteo dei Giovani Palestinesi per il 7 ottobre, scontri a Bologna: polizia interviene con cariche e idranti - Scontri in serata tra manifestanti e forze dell'ordine a Bologna, dove centinaia di persone si sono radunate per 'celebrare' il 7 ottobre ... Lo riporta fanpage.it

Bologna, scontri tra i manifestanti dei Giovani palestinesi e la polizia: idranti in piazza. «Corteo non autorizzato» - Alcuni dei manifestanti giunti in Piazza del Nettuno al raduno organizzato dai Giovani palestinesi per celebrare il 7 ottobre si sono seduti davanti ai poliziotti in tenuta antisommossa ... Riporta ilmessaggero.it