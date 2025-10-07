Cortei Pro Pal liberati i due arrestati | andranno a processo ad aprile

In attesa del processo previsto per aprile, sono stati rimessi in libertà con obbligo di dimora i due manifestanti arrestati a Roma durante i cortei propal, peraltro, nella stragrande maggioranza, di carattere pacifico. I due attivisti accusati per resistenza e danneggiamenti sono un 19enne padovano ed un 39enne da Bologna. Quest'ultimo, videomaker freelance, al magistrato ha raccontato di essersi trovato intrappolato per un'ora, di aver preso una manganellata e di avere scagliato una sedia contro le forze dell'ordine "per paura". "Un errore", si è giustificato. Ma non ha convinto il pm. Andrà alla sbarra con altri 12 fermati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

