Cortei Pro Pal liberati i due arrestati | andranno a processo ad aprile
In attesa del processo previsto per aprile, sono stati rimessi in libertà con obbligo di dimora i due manifestanti arrestati a Roma durante i cortei propal, peraltro, nella stragrande maggioranza, di carattere pacifico. I due attivisti accusati per resistenza e danneggiamenti sono un 19enne padovano ed un 39enne da Bologna. Quest'ultimo, videomaker freelance, al magistrato ha raccontato di essersi trovato intrappolato per un'ora, di aver preso una manganellata e di avere scagliato una sedia contro le forze dell'ordine "per paura". "Un errore", si è giustificato. Ma non ha convinto il pm. Andrà alla sbarra con altri 12 fermati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Sciopero generale, l’Italia si ferma per Gaza Disagi nei trasporti e cortei in tutta la penisola: oggi il Paese incrocia le braccia per una mobilitazione che parla di diritti, dignità e solidarietà. I parlamentari italiani della Flotilla sono stati liberati: rientrano oggi. - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le anime della nostra città che si uniscono, 2 cortei che dall’isola e dalla terraferma che si ricongiungono sul ponte della Libertà, per la libertà della Palestina. Viva la Palestina libera, viva Venezia solidale. - X Vai su X
Corteo Pro Pal oggi a Roma: gli orari, il percorso, i blocchi del traffico e i trasporti deviati - Continuano in tutta Italia, e soprattutto nella Capitale, le manifestazioni a favore della Palestina. Secondo ilgazzettino.it
Roma, corteo Pro-Pal: dalle bandiere per la Pace alla guerriglia con la polizia - Italia: Auto date alle fiamme, cassonetti e sedie rovesciati, lanci di fumogeni e bottiglie contro le forze dell’ordine stanno creando momenti di grande tensione ... Come scrive lapressa.it