AGI - Scontri a Bologna tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordine, durante la manifestazione dei Giovani palestinesi per celebrare i massacri del 7 ottobre. Gli agenti hanno usato gli idranti e hanno caricato in Via Rizzoli per disperdere i partecipanti al presidio di piazza del Nettuno. I manifestanti si sono dispersi nelle vicinanze di via Ugo Bassi e Rizzoli per poi ricompattarsi e procedere verso Strada Maggiore, seguiti a breve distanza dalle forze dell'ordine. Dopo una nuova carica, gli attivisti hanno lanciato oggetti contro gli agenti e hanno eretto barricate con i cassonetti. Dopo giorni di polemiche, l'iniziativa è stata formalmente vietata dal Questore di Bologna, mentre anche il Comune aveva chiesto di non svolgerla. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cortei pro-Pal a Bologna, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine