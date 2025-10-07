Cortei pro-Pal a Bologna scontri tra manifestanti e forze dell' ordine 1 fermato
AGI - Scontri a Bologna tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordine, durante la manifestazione dei Giovani palestinesi per celebrare i massacri del 7 ottobre. Gli agenti hanno usato gli idranti e hanno caricato in Via Rizzoli per disperdere i partecipanti al presidio di piazza del Nettuno. Un manifestante è stato fermato e accompagnato in Questura per accertamenti a Bologna in seguito agli scontri durante la manifestazione Pro Pal per 'celebrare' il 7 ottobre, a cui hanno partecipato oltre 500 persone. Lo ha reso noto la Questura di Bologna. I manifestanti si sono dispersi nelle vicinanze di via Ugo Bassi e Rizzoli per poi ricompattarsi e procedere verso Strada Maggiore, seguiti a breve distanza dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Agi.it
Scontri tra manifestanti e polizia ai cortei per Gaza: guerriglia a Milano, autostrada bloccata a Bologna
Cortei pro Pal, giornata di scontri a Milano, autostrada bloccata a Bologna e disagi per gli scioperi
Milano, Bologna, Napoli e Pisa: cortei spontanei in tutta Italia per Gaza e Flotilla: a Torino occupata la stazione
Mentre la capitale è blindata e a Bologna e Torino preoccupano cortei non autorizzati, a Genova si alza la guardia su quelli che vengono definiti "obbiettivi sensibili", come la sinagoga di Genova di via Bertora e l'azienda marittima israeliana del Wtc - facebook.com Vai su Facebook
I cortei hanno bloccato i trasporti in tutto il Paese durante lo sciopero generale. Raccordi occupati a Bologna, Roma e Milano. A Napoli e Livorno occupate le vie d’accesso alle banchine del porto. A Pisa manifestanti sulla pista dell'aeroporto - X Vai su X
Cortei pro-Pal a Bologna, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri a Bologna tra manifestanti Pro Pal e forze dell'ordine, durante la manifestazione dei Giovani palestinesi per celebrare i massacri del 7 ottobre. msn.com scrive
Aggressione alla troupe di È sempre Cartabianca: “Parlate del genocidio!”, urlano i manifestanti pro-Pal a Bologna - Le telecamere di È sempre Cartabianca hanno ripreso gli scontri in diretta a Bologna, nel corso della manifestazione non autorizzata in favore della Palestina ... Lo riporta fanpage.it