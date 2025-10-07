Cortei Meloni | violenze? In testa a corteo striscione per 7 ottobre

Ildenaro.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 ott. (askanews) – “Ho grande rispetto per le manifestazioni, ne ho organizzate una infinità. Le violenze erano organizzate e preordinate, non da chi organizzava le manifestazioni. Io sono rimasta choccata dal fatto che uno degli striscioni di testa inneggiava al 7 ottobre. Quando si consente e chi inneggia al terrorismo di stare in testa al corteo la tesi degli infiltrati sia riduttiva”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella registrazione della puntata di ‘Cinque minuti’ in onda questa sera su Rai1. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cortei - meloni

