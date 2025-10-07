Cortei Meloni | violenze? In testa a corteo striscione per 7 ottobre
Roma, 7 ott. (askanews) – “Ho grande rispetto per le manifestazioni, ne ho organizzate una infinità. Le violenze erano organizzate e preordinate, non da chi organizzava le manifestazioni. Io sono rimasta choccata dal fatto che uno degli striscioni di testa inneggiava al 7 ottobre. Quando si consente e chi inneggia al terrorismo di stare in testa al corteo la tesi degli infiltrati sia riduttiva”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella registrazione della puntata di ‘Cinque minuti’ in onda questa sera su Rai1. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
