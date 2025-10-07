Cortei 7 ottobre allerta del Viminale Stop ai pro Pal in piazza a Bologna

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parlano del 7 ottobre come di una data "profondamente rivoluzionaria" per il popolo palestinese. Equiparano i terroristi di Hamas ai partigiani della Resistenza. E questa sera, malgrado la diffida formale arrivata dal questore bolognese Antonio Sbordone, i Giovani Palestinesi hanno annunciato che si ritroveranno comunque in piazza per festeggiare quel massacro di civili inermi israeliani. E il clima è teso. Non solo sul fronte della critica politica, arrivata da tutti gli schieramenti; ma anche per quello che, ancora una volta, il capoluogo emiliano si appresta a subire, dopo un fine settimana segnato da scontri e vandalismi ‘giustificati’ dal sostegno alla Flotilla e a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

