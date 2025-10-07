Corte Conti | spazi stretti per Manovra

Servizitelevideo.rai.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.36 "La buona tenuta della finanza pubblica lascia spazi molto stretti per politiche espansive volte a sostenere la domanda interna e i redditi del ceto medio attraverso interventi di riduzione del prelievo fiscale, di sostegno agli investimenti, di incentivi alle imprese e di salvaguardia nel tempo della spesa sanitaria". Lo afferma la Corte dei Conti. "Si conferma pertanto l'esigenza di mantenere il controllo sui conti pubblici e di garantire una più attenta selezione degli interventi da avviare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corte - conti

Corte di Conti e progetto Park Towers, maxi risarcimenti all’orizzonte. I dipendenti del Comune rischiano la stangata

Porto crocieristico di Fiumicino, la Corte dei Conti gela Gualtieri: serve davvero al Giubileo?

Ossicombustore di Peccioli, Rollo: "Progetto poco trasparente e bocciato dalla Corte dei Conti"

corte conti spazi strettiC.Conti, tenuta conti lascia spazi molto stretti a manovra - "La buona tenuta della finanza pubblica lascia spazi molto stretti per politiche espansive volte, nelle intenzioni del Governo, a sostenere la domanda interna e i redditi del c ... Riporta msn.com

corte conti spazi strettiLa Corte dei conti blocca l’appalto del ponte sullo Stretto di Messina - I magistrati contabili stoppano l'appalto del ponte sullo Stretto. Secondo meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Corte Conti Spazi Stretti