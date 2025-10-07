Corte Conti | spazi stretti per Manovra

21.36 "La buona tenuta della finanza pubblica lascia spazi molto stretti per politiche espansive volte a sostenere la domanda interna e i redditi del ceto medio attraverso interventi di riduzione del prelievo fiscale, di sostegno agli investimenti, di incentivi alle imprese e di salvaguardia nel tempo della spesa sanitaria". Lo afferma la Corte dei Conti. "Si conferma pertanto l'esigenza di mantenere il controllo sui conti pubblici e di garantire una più attenta selezione degli interventi da avviare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it