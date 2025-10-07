La Spezia, 7 ottobre 2025 – Non solo imprenditori, ma anche alti ufficiali e funzionari della Marina militare. La Procura della Spezia chiude il cerchio sulla maxi indagine che per lungo tempo ha portato il nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di finanza e la compagnia dei carabinieri della Marina a mettere sotto la lente l’attività di alcune aziende che operano all’interno dell’Arsenale militare, nonché i rapporti tra queste e l’amministrazione militare. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato nei giorni scorsi dal pubblico ministero Elisa Loris, titolare dell’inchiesta che nei mesi scorsi aveva portato il gip a disporre il sequestro preventivo di circa nove milioni di euro nei confronti di tre persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corruzione e fatture false. La Procura chiude il cerchio: 17 indagati nell’inchiesta sull’Arsenale