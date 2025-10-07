Corruzione e fatture false La Procura chiude il cerchio | 17 indagati nell’inchiesta sull’Arsenale
La Spezia, 7 ottobre 2025 – Non solo imprenditori, ma anche alti ufficiali e funzionari della Marina militare. La Procura della Spezia chiude il cerchio sulla maxi indagine che per lungo tempo ha portato il nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di finanza e la compagnia dei carabinieri della Marina a mettere sotto la lente l’attività di alcune aziende che operano all’interno dell’Arsenale militare, nonché i rapporti tra queste e l’amministrazione militare. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato nei giorni scorsi dal pubblico ministero Elisa Loris, titolare dell’inchiesta che nei mesi scorsi aveva portato il gip a disporre il sequestro preventivo di circa nove milioni di euro nei confronti di tre persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corruzione - fatture
Il fondatore di Coima Manfredi Catella si difende dalle accuse di corruzione: “Fatture a Scandurra? Contrattini”
#Garlasco e l'inchiesta per corruzione: "io ho percepito i soldi" in diretta l'avvocato Lovati #Mattino5 Vai su Facebook
Corruzione e fatture false. La Procura chiude il cerchio: 17 indagati nell’inchiesta sull’Arsenale - Nel mirino anche il risanamento di materiali pericolosi dalle unità navali della Marina ... Scrive msn.com
Bari, inchiesta sulla centrale delle fatture false. «Imprenditori vip le usavano per abbattere i redditi» - L'ipotesi della Procura: costituiti fondi neri per spese personali Quasi 300 fatture per operazioni inesistenti del ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it