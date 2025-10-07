"> Alla seconda sosta stagionale, il bilancio è più che positivo. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli è primo in classifica con la Roma, forte di 15 punti ottenuti grazie a cinque vittorie in sei giornate di campionato. In Champions, tre punti in due partite: sconfitta con il City e vittoria sullo Sporting Lisbona. In Serie A, l’unico passo falso è arrivato a San Siro contro il Milan, in quella che è stata la partita più complicata sotto il profilo difensivo. Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia un dato significativo: il Napoli non ha mai perso punti dopo le gare europee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Okay, il Napoli è giusto in Italia e in Champions”