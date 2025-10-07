Corriere dello Sport | Okay il Napoli è giusto in Italia e in Champions
"> Alla seconda sosta stagionale, il bilancio è più che positivo. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli è primo in classifica con la Roma, forte di 15 punti ottenuti grazie a cinque vittorie in sei giornate di campionato. In Champions, tre punti in due partite: sconfitta con il City e vittoria sullo Sporting Lisbona. In Serie A, l’unico passo falso è arrivato a San Siro contro il Milan, in quella che è stata la partita più complicata sotto il profilo difensivo. Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia un dato significativo: il Napoli non ha mai perso punti dopo le gare europee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
In questa notizia si parla di: corriere - sport
Corriere dello Sport – Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan
Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio
Corriere dello Sport – “Gli abbiamo proposto il rinnovo”
? La rivoluzione del Padel firmata Corriere dello Sport: conquista con due squadre la Serie B! Vai su Facebook
? La rivoluzione del Padel firmata #CorrieredelloSport: conquista con due squadre la Serie B! - X Vai su X
Corriere dello Sport chiude il suo Centenario a Napoli: una serata speciale al Teatro San Carlo - Un talk condotto dal direttore Ivan Zazzaroni che dialogherà con alcuni dei protagonisti dello sport italiano ... Lo riporta corrieredellosport.it
Corriere dello Sport: "Milan-Napoli: Leao c'è, Buongiorno no" - "Juve alla Coq": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Scrive tuttonapoli.net