Fino a qualche anno fa, quando si parlava dei “lavori che gli italiani non vogliono più fare”, difficilmente si pensava all’infermiere. Ora invece è uno di quelli in cima alla lista, pare, e il trend sembra destinato a consolidarsi, se è vero che quest’anno per la prima volta ci sono stati meno candidati che posti ai test per i corsi di laurea. Una situazione particolarmente critica in Lombardia, dove c’è molta richiesta e dove bisogna anche fare i conti la vicina Svizzera, che offre trattamenti economici di gran lunga più allettanti. E infatti l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, sta facendo letteralmente il giro del mondo per andarli a cercare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corri assessore, corri di là