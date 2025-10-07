Corrado Paroli accusato di aver ucciso la madre dal tentato suicidio al processo | ecco cosa sappiamo

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via oggi, martedì 7 ottobre, il processo per Corrado Paroli, il 48enne accusato di aver soffocato e ucciso la madre Margherita Colombo nella loro abitazione a Cassina Valsassina (Lecco), il 18 novembre 2024. Ecco tutto quello che sappiamo sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corrado - paroli

Omicidio di Cassina Valsassina, Corrado Paroli verso il processo

Omicidio di Cassina Valsassina, Corrado Paroli verso il processo - L’autopsia ha svelato la verità: Margherita Colombo è morta soffocata, non per overdose di psicofarmaci ... Segnala leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Corrado Paroli Accusato Aver