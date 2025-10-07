Corrado Paroli accusato di aver ucciso la madre dal tentato suicidio al processo | ecco cosa sappiamo
Al via oggi, martedì 7 ottobre, il processo per Corrado Paroli, il 48enne accusato di aver soffocato e ucciso la madre Margherita Colombo nella loro abitazione a Cassina Valsassina (Lecco), il 18 novembre 2024. Ecco tutto quello che sappiamo sul caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio di Cassina Valsassina, Corrado Paroli verso il processo
