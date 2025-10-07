Corpi dissidenti | all' ExAtr la nona edizione di ' Meet the Docs! Forlì Film Fest'

Dal 15 al 19 ottobre gli spazi dell'Ex Atr ospiteranno Meet The Docs! Forlì Film Fest, la rassegna sul cinema documentario - organizzata dalle cooperative Sunset e Tiresia Media. Il tema della nona edizione, che farà da cornice e filo conduttore degli appuntamenti, è Corpi dissidenti; un tema. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

