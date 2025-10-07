Corpi dissidenti | all' ExAtr la nona edizione di ' Meet the Docs! Forlì Film Fest'
Dal 15 al 19 ottobre gli spazi dell'Ex Atr ospiteranno Meet The Docs! Forlì Film Fest, la rassegna sul cinema documentario - organizzata dalle cooperative Sunset e Tiresia Media. Il tema della nona edizione, che farà da cornice e filo conduttore degli appuntamenti, è Corpi dissidenti; un tema. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: corpi - dissidenti
Meet the Docs! Forlì Film Fest CORPI DISSIDENTI IX edizione | 15 - 19 ottobre 2025 EXATR - Forlì Dalla responsabilità dello sguardo prende forma la IX edizione di Meet the Docs!. Un volto indefinito, attraversato dalla policromia di un fascio di luce: lo taglia e - facebook.com Vai su Facebook