Coro di Nairobi in SPaolino Venerdì concerto speciale

L'Associazione Musicalia APS presenta un appuntamento straordinario che porta a Lucca le giovani voci del Coro della Kenton College Preparatory School di Nairobi, in occasione della tournée italiana. Nella splendida Basilica di San Paolino, venerdì alle 18 il concerto del coro della Kenton School Nairobi offrirà al suo pubblico un'esperienza intercontinentale. La Kenton College Preparatory School, fondata nel 1924 e con sede a Nairobi, è una prestigiosa scuola internazionale britannica che accoglie studenti dai 6 ai 13 anni, provenienti da famiglie africane, asiatiche ed europee. La musica occupa un ruolo centrale nella vita scolastica: l'85% degli studenti pratica uno strumento o il canto, e il dipartimento musicale vanta tre cori, un'orchestra, diversi ensemble strumentali e il coro da camera d'élite Kentonix, protagonista della tournée.

