Corinne Cléry | otto anni di silenzio e una casa che divide la famiglia
Nella televisione del pomeriggio, Corinne Cléry ha rimesso al centro una ferita privata: il legame spezzato con il figlio, l’idea di poter recuperare affetto tramite donazioni, e un silenzio lungo otto anni. Parole intime che interrogano responsabilità, limiti, e la solitudine di una madre che ammette di essersi smarrita. Un legame spezzato e il conto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Corinne Clery racconta il tradimento del figlio: “Gli donai la mia casa, poi mi disse che dovevo andare via” - Ospite de La Volta Buona, Corinne Clery ha raccontato il difficile rapporto con il figlio, con il quale non ha più contatti da oltre otto anni ... Secondo fanpage.it