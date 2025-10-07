Cori striscioni e citazione del Guernica di Picasso | così in Spagna negli stadi di calcio i tifosi denunciano l’orrore di Gaza

Arte e calcio diventano veicolo di protesta. La curva de l’Estadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz espone il “Guernica” rivisitato con i colori della Palestina e gli Iraultza – storico gruppo ultras dell’ Alavés – esibiscono lo striscione: “Oltre 20.000 bambini assassinati! Stop al genocidio! Palestina libera!”. Contro l’Elche, sugli spalti, i tifosi indossano una kefiah e in braccio sorreggono dei finti neonati insanguinati per sottolineare le morti innocenti causate dagli attacchi israeliani. La Spagna e il tifo organizzato non restano in silenzio. La denuncia prosegue (dopo la manifestazione Propal durante la Vuelta ) e le tensioni continuano a crescere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cori, striscioni e citazione del Guernica di Picasso: così in Spagna negli stadi di calcio i tifosi denunciano l’orrore di Gaza

In questa notizia si parla di: cori - striscioni

San Siro senza cori e striscioni ultras, scende in campo La Russa: “Non trasformare le curve in un deserto”

Fiorentina-Carrarese 2-0, Kean già in forma campionato. Cori e striscioni per Pioli

Curva Milan, Salvini: “Togliere bandiere, cori e striscioni da San Siro non è soluzione”

Cori, striscioni, abbracci: Allegri allo Stadium è l’unico a non fare zero a zero - X Vai su X

?Allegri torna allo Stadium: cori, ovazioni e striscioni, l'omaggio da brividi dei tifosi della Juve Vai su Facebook

Lazio Torino, la Curva Nord insorge: cori e striscioni contro Lotito. E quella citazione… - Lazio Torino: all’Olimpico cartelli “Lotito Vattene” e una citazione di Proietti: protesta per 15 minuti prima di tornare a sostenere la squadra La sfida di Serie A tra Lazio e Torino, disputata allo ... lazionews24.com scrive

Cori, striscioni e cartelli. Professori e studenti uniti nella protesta: "Fermate il massacro" - PISTOIABandiere colorate con il simbolo della pace, o con i colori che rappresentano il popolo palestinese, striscioni, cartelli scritti a mano: l’atmosfera ieri mattina in piazza Gavinana tra i ... Si legge su lanazione.it