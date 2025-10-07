Coppia solo sul palco | i Coma Cose si lasciano Fine della storia d’amore e del sodalizio artistico

La notizia è un fulmine a ciel sereno, o forse la cronaca di una fine annunciata. Dopo mesi di rumors, con un post sui loro canali social, Fausto Lama e Francesca Mesiano, in arte i ComaCose, hanno ufficializzato la fine della loro storia d'amore e anche del sodalizio artistico.Il post sui social"Ebbene sì. Fausto e Francesca si sono lasciati", scrive l'ormai ex duo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - "Coppia solo sul palco": i Coma Cose si lasciano. Fine della storia d’amore e del sodalizio artistico

