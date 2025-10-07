Coppedè compie 100 anni | Roma celebra il quartiere incantato

Sololaroma.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coppedè, il quartiere più incantato di Roma in stile liberty, si prepara a festeggiare il suo centenario. Dal 26 al 28 settembre festeggerà con musica, eventi e sfilate di macchine d’epoca. Le iniziative sono state promosse da Cesare Bianchi, in collaborazione con il II Municipio, la Città Metropolitana e il comitato d’onore del quartiere. La storia del quartiere Coppedè. Il quartiere Coppedè, progettato e realizzato da Gino Coppedè tra il 1915 e il 1927, è tra i più affascinanti di Roma. Il complesso è composto da 26 palazzine e 17 villini, separati da una fusione armonica di stili: liberty, barocco e con influssi di art déco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

copped232 compie 100 anni roma celebra il quartiere incantato

© Sololaroma.it - Coppedè compie 100 anni: Roma celebra il quartiere incantato

In questa notizia si parla di: copped - compie

copped232 compie 100 anniIl quartiere esoterico di Coppedè a Roma compie 100 anni e festeggia con mostre ed eventi - Tre giorni di eventi gratuiti per festeggiare il centenario del quartiere più eccentrico di Roma: Coppedè apre le sue porte. Come scrive siviaggia.it

Coppedè compie 100 anni. Vi porto nel quartiere la cui struttura ricorda una loggia massonica - La sua storia è avvolta nel mistero perché l'architetto - Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Copped232 Compie 100 Anni