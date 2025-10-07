Coppedè compie 100 anni | Roma celebra il quartiere incantato
Coppedè, il quartiere più incantato di Roma in stile liberty, si prepara a festeggiare il suo centenario. Dal 26 al 28 settembre festeggerà con musica, eventi e sfilate di macchine d’epoca. Le iniziative sono state promosse da Cesare Bianchi, in collaborazione con il II Municipio, la Città Metropolitana e il comitato d’onore del quartiere. La storia del quartiere Coppedè. Il quartiere Coppedè, progettato e realizzato da Gino Coppedè tra il 1915 e il 1927, è tra i più affascinanti di Roma. Il complesso è composto da 26 palazzine e 17 villini, separati da una fusione armonica di stili: liberty, barocco e con influssi di art déco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
