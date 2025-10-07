Controlli dei carabinieri | arresti e denunce
I Carabinieri della Compagnia di Lugo, nel week-end hanno intensificato i controlli lungo le principali vie di comunicazione al fine prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e contro la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha coinvolto decine di militari suddivisi in 33 pattuglie, di cui 21 in servizio presso le Stazioni Carabinieri e 12 del Pronto Intervento del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo, supportati anche da colleghi in abiti ’civili’. La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lugo ha gestito numerose chiamate provenienti dai cittadini per informazioni e, in particolare, per far fronte a 24 richieste di interventi presso le abitazioni, locali commerciali ed imprese presenti nel territorio lughese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: controlli - carabinieri
