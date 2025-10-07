Contro la tecnologia profana e il progressismo patologico

Roma, 7 ott – Il mito del progresso, derivato dalle sciagurate teorie figlie dell’Illuminismo, vedeva nel procedere del tempo la causa di un continuo miglioramento della condizione umana. La dottrina tradizionale delle quattro età al contrario parla di una lenta ed inesorabile decadenza legata allo svolgersi del ciclo cosmico. La Storia più recente dimostra la fondatezza della visione della Tradizione. Nell’epoca oscura del Kali Yuga o Età del Ferro, infatti, il progresso è solamente tecnologico. La tecnologia lontana dalla techné, dono degli dèi, oggi è forza profana. Avvelena lentamente la vita umana, sempre più povera di valori trascendenti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Contro la tecnologia profana e il progressismo patologico

In questa notizia si parla di: tecnologia - profana

Salva Milano, Sala contro Conte: “La smetta di dare patenti di progressismo, ce lo ricordiamo per il suo governo con la Lega. Un po’ di pudore” - Quindi, in altre parole, lui è progressista e io e Giuliano Pisapia siamo stati degli sporchi reazionari. Secondo ilfattoquotidiano.it