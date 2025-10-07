Contributo per i centri estivi Approvate quasi 300 domande

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 296 le richieste valide pervenute al Comune di Osimo entro il 26 settembre da parte delle famiglie che hanno fatto domanda per accedere al contributo regionale per i centri estivi. L’importo disponibile ammonta a 40mila e 582 euro. Il contributo, destinato a famiglie con Isee non superiore a 25mila euro annui, sarà compreso tra 350 e 500 euro a figlio, da attribuire secondo una graduatoria basata sul valore Isee. I fondi saranno erogati immediatamente. Nel 2024 le richieste presentate furono 396, ma la soglia Isee ammessa era più alta. Si sta completando anche la procedura di verifica relativa alla carta ’Dedicata a te’, misura economica straordinaria per sostenere le famiglie in difficoltà prevista dal fondo dedicato istituito con la Legge statale di bilancio per il 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

contributo per i centri estivi approvate quasi 300 domande

© Ilrestodelcarlino.it - Contributo per i centri estivi. Approvate quasi 300 domande

In questa notizia si parla di: contributo - centri

Pro loco "Falconamare", un contributo per i centri estivi rivolti ai ragazzi con disabilità

Cassa Forense: al via le domande per i contributi centri estivi figli 2025 - 9/2025 per il rimborso delle spese di frequenza dei centri estivi dei figli minori di iscritti alla Cassa. edotto.com scrive

contributo centri estivi approvateVerso stabilizzazione dei fondi per i centri estivi - Nel nuovo Documento programmatico di finanza pubblica approvato nell'ultimo Consiglio dei ministri si prevede ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Contributo Centri Estivi Approvate