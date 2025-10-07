Contributi Inps per master e corsi universitari 2025 | bando online domanda entro il 22 ottobre

È stato pubblicato dall’Inps il bando per la richiesta di contributi per la frequenza di master e corsi universitari per l’anno accademico 2025-2026. L’avviso mette a disposizione 800 incentivi economici per pagare le tasse e le spese per la frequenza delle lezioni. Tuttavia, per la presentazione della domanda delle borse di studio c’è poco tempo. Infatti, la richiesta deve essere inoltrata, nelle modalità riportate nel bando, entro le ore 12.00 del 22 ottobre 2025. Ecco, quindi, chi può fare la richiesta e per quali contributi.  Contributi Inps master universitari 2025: a chi spettano? . Sede delll’Inps (Ansafoto). 🔗 Leggi su Lettera43.it

