Contributi Inps per master e corsi universitari 2025 | bando online domanda entro il 22 ottobre

È stato pubblicato dall’Inps il bando per la richiesta di contributi per la frequenza di master e corsi universitari per l’anno accademico 2025-2026. L’avviso mette a disposizione 800 incentivi economici per pagare le tasse e le spese per la frequenza delle lezioni. Tuttavia, per la presentazione della domanda delle borse di studio c’è poco tempo. Infatti, la richiesta deve essere inoltrata, nelle modalità riportate nel bando, entro le ore 12.00 del 22 ottobre 2025. Ecco, quindi, chi può fare la richiesta e per quali contributi. Contributi Inps master universitari 2025: a chi spettano? . Sede delll’Inps (Ansafoto). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Contributi Inps per master e corsi universitari 2025: bando online, domanda entro il 22 ottobre

In questa notizia si parla di: contributi - inps

La mamma lavora all'Inps e inserisce anni contributi al figlio per fargli avere la pensione: scoperta

“Finti” contributi per il figlio, condannata ex dipendente dell’Inps di Terni: la vicenda

Assegnati 12 anni di contributi al figlio mai versati: ex dipendente Inps nei guai

Sai che i contributi INPS che versi come imprenditore non li rivedrai mai tutti? Esatto: una parte consistente di quei soldi non tornerà mai indietro, nemmeno sotto forma di pensione. E allora la domanda è: perché continuare a versare più del necessario, quand - facebook.com Vai su Facebook

INPS estende le agevolazioni contributive alle navi UE/SEE Esonero su tutti i contributi dei marittimi imbarcati (tranne SOLIMARE 0,3%). Sostegno a competitività e occupazione, retroattivo da dic. 2023. http://tinyurl.com/3vhy4h2y - X Vai su X

Borse di studio INPS 2025: fino a 10.000€ per master in Italia e 15.000€ per soggiorni all’estero - 300 borse di studio rivolte ai figli di dipendenti e pensionati pubblici. Secondo tag24.it

Bando INPS Master universitari e Corsi di perfezionamento: domande entro il 22 ottobre - L’INPS ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di contributi economici destinati ai figli, orfani ed equiparati di: dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla G ... Da orizzontescuola.it