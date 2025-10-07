Contrasto al sommerso da lavoro | individuati 16 lavoratori in nero e irregolari

Brindisireport.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - La Guardia di Finanza di Brindisi prosegue con intensità l’azione di contrasto agli illeciti nel settore del “sommerso da lavoro”. Nell’ambito di controlli mirati, le Fiamme Gialle fasanesi hanno eseguito diversi interventi a partire dal mese di gennaio, vagliando approfonditamente la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: contrasto - sommerso

Gdf, contrasto al "sommerso da lavoro": scoperti 13 lavoratori in nero e uno irregolare

contrasto sommerso lavoro individuatiLavoro sommerso. Varesotto al setaccio. Nove sanzioni - Blitz tra lavanderie, parrucchieri, ristoranti e bar del territorio. Riporta ilgiorno.it

contrasto sommerso lavoro individuatiLavoro nero, controlli e sanzioni. Servizio mirato della Finanza: un’attività sospesa, sei denunce - Luino, le verifiche nel settore della ristorazione, gelaterie e cibi d’asporto. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Contrasto Sommerso Lavoro Individuati