Continuano i controlli dei Carabinieri Forestali di Taranto in materia di abbandono rifiuti
Tarantini Time Quotidiano In diversi casi sono state rinvenute anche vere e proprie discariche di autoveicoli e parti di essi. Efficace si sta dimostrando anche l’utilizzo di un velivolo a pilotaggio remoto di ultima generazione, in dotazione ai forestali e già operativo in varie missioni di sorveglianza e controllo del territorio. Nell’ultima operazione sono stati colti in flagrante dal drone due cittadini italiani di 69 e 43 anni mentre davano fuoco a un cumulo di rifiuti all’interno dei terreni di una masseria abbandonata in C.da Viprara. I militari dei Nucleo Investigativo forestale di Taranto e del Nucleo di Manduria, grazie ai sistemi tecnologici di avvistamento termico del drone e alle riprese dall’alto, hanno intercettato una colonna di fumo alzarsi dal terreno e sono intervenuti immediatamente sul luogo della combustione illecita, identificando i responsabili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
