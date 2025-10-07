Contestazioni e fischi contro la ministra Bernini all’università di Siena per gli studenti di Gaza

Sei studenti e studentesse sono state evacuate da Gaza la settimana scorsa per studiare a Siena grazie a delle borse di studio vinte un anno fa, oggi il benvenuto della ministra Bernini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: contestazioni - fischi

Fischi e contestazioni da parte di alcuni pro-Pal a Giani durante il funerale di Marah

Ascoli, fischi e contestazioni per Salvini. Lui sbotta: «Non è possibile che arrivino a 5 metri da me» – Il video

Contestazioni e fischi contro la ministra Bernini all’università di Siena per gli studenti di Gaza

Contestazioni, meno fischi a #Gasperini e applausi… a #Fabbri #FiorentinaRoma #SerieA ?Il ViolAutore - X Vai su X

Fischi e contestazioni durante la premiazione della relatrice ONU a Reggio Emilia per le parole del sindaco su Gaza - facebook.com Vai su Facebook

Contestazioni e fischi contro la ministra Bernini all’università di Siena per gli studenti di Gaza - Sei studenti e studentesse sono state evacuate da Gaza la settimana scorsa per studiare a Siena grazie a delle borse di studio vinte un anno fa, oggi il ... Segnala fanpage.it

Fischi e striscioni contro Salvini al chiostro di Ascoli Piceno - Durante il tour elettorale del leader della Lega in vista delle regionali nelle Marche, un gruppo di contestatori ha esposto due striscioni polemici ... Secondo lanuovariviera.it