Conte parla del Napoli sempre come se fosse Cenerentola Se non farà giocare tutti gli infortuni aumenteranno Libero

Conte ha la rosa allargata ma non sembra fidarsene (Libero) Su Libero Claudio Savelli parla del campionato di Serie A dopo sei giornate, della lotta scudetto che ovviamente vede il Napoli in prima fila. Scrive Libero: All’interno di questa lotta al vertice, ognuno gioca la sua partita strategica. Il Napoli di Conte difende il titolo con una rosa allargata ma con un condottiero che non sembra fidarsene davvero. La gestione infatti è la medesima dell’anno passato con un blocco di titolarissimi da cui non si prescinde, e rotazioni marginali a contorno. Conte dovrà iniziare a “rischiare” anche i vari Lang, Gilmour, Elmas, Marianucci, altrimenti gli infortuni si moltiplicheranno, e già ad oggi il conteggio è impietoso: il Napoli è senz’altro quella che ha avuto più defezioni finora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

