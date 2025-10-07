Antonio Conte è sempre l’uomo al centro del progetto Napoli: il tecnico azzurro è entrato nel cuore di una città che lo acclama continuamente. Il Napoli sorride e convince: il primo posto in classifica, condiviso con la Roma, è la dimostrazione di come gli azzurri siano sul pezzo. C’è tutta la volontà di difendere fino all’ultimo, con le unghie e con i denti, lo Scudetto conquistato nello scorso anno, oltre all’ambizione di fare un percorso importante nella UEFA Champions League. Insomma, gli azzurri hanno consolidato il proprio valore grazie al lavoro di Antonio Conte, grande protagonista della vittoria di campionato della scorsa annata e vero e proprio beniamino di un’intera piazza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte, messaggi per il futuro: indizio evidente sul Napoli