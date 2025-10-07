Conte lo rifiutò ora gioca alla Juve | A Napoli non lo voglio

Quest’estate Antonio Conte ha preferito Lucca ad un calciatore che ora veste bianconero. Il giocatore in questione è Jonathan David, con l’allenatore salentino che si sarebbe sbilanciato addirittura dicendo di non volerlo nel “suo” Napoli C’era l’accordo, ma poi. Sembrava una trattativa in via di definizione, ma poi la permanenza di Antonio Conte a Napoli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: conte - rifiut

UN POMERIGGIO DI PULIZIA DAI RIFIUTI ABBANDONATI Insieme per raccogliere i rifiuti abbandonati nelle aree verdi, nei parchi e sul ciglio delle strade. Insieme per l’ambiente che ci circonda. Insieme, Amministrazione Comunale, AMAGA e cittadini in un p - facebook.com Vai su Facebook

Conte lo rifiutò, ora gioca alla Juve: “A Napoli non lo voglio” - Quest'estate Antonio Conte ha preferito Lucca ad un calciatore che ora veste bianconero. dailynews24.it scrive

Pagina 2 | Conte su Juve-Milan: "Se posso...". E poi guarda l'orologio in diretta tv: "È 0-0 ancora?" - Il tecnico degli azzurri è intervenuto al termine della gara interna contro il Genoa, vinta in rimonta col finale di 2- Secondo tuttosport.com