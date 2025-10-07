Conte lo rifiutò ora gioca alla Juve | A Napoli non lo voglio

Dailynews24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’estate Antonio Conte ha preferito Lucca ad un calciatore che ora veste bianconero. Il giocatore in questione è Jonathan David, con l’allenatore salentino che si sarebbe sbilanciato addirittura dicendo di non volerlo nel “suo” Napoli C’era l’accordo, ma poi. Sembrava una trattativa in via di definizione, ma poi la permanenza di Antonio Conte a Napoli . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conte - rifiut

conte rifiut242 gioca juveConte lo rifiutò, ora gioca alla Juve: “A Napoli non lo voglio” - Quest'estate Antonio Conte ha preferito Lucca ad un calciatore che ora veste bianconero. dailynews24.it scrive

conte rifiut242 gioca juvePagina 2 | Conte su Juve-Milan: "Se posso...". E poi guarda l'orologio in diretta tv: "È 0-0 ancora?" - Il tecnico degli azzurri è intervenuto al termine della gara interna contro il Genoa, vinta in rimonta col finale di 2- Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Rifiut242 Gioca Juve