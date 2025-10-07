Consumi 2024 | spesa ferma carrello più magro per una famiglia su tre

Istat fotografa il 2024 dei consumi: la spesa delle famiglie resta stabile, ma in molti stringono la cinghia a tavola. Il quadro è chiaro e, insieme, complesso: medie che non arretrano, divari territoriali che pesano e scelte quotidiane che raccontano priorità diverse. Scatto d’insieme: i consumi del 2024 La stima della spesa media mensile in . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Consumi 2024: spesa ferma, carrello più magro per una famiglia su tre

In questa notizia si parla di: consumi - spesa

Milano capitale dei consumi: la spesa pro capite sale a 31mila euro

Quattromila euro a testa nei carrelli della spesa: a Caserta i consumi alimentari aumentano del 27%

Gli umbri costretti a grandi rinunce: consumi in frenata, si salva solo la spesa alimentare. Mencaroni: "Intervenire subito: situazione difficile"

Nel ’24 stabile la spesa media per consumi delle famiglia, ma c’è forte divario nord-sud https://requadro.com/nel-24-stabile-la-spesa-media-per-consumi-delle-famiglia-ma-ce-forte-divario-nord-sud/… via @Requadro2 - X Vai su X

Aumentano i consumi in provincia ma il valore della spesa resta basso. Un quarto è destinato all’acquisto dei beni primari, molto meno per quelli durevoli. Per saperne di più clicca sul link http://bit.ly/39gLJHD . . . #agrigento #consumo #acquisti - facebook.com Vai su Facebook

Consumi fermi, una famiglia su tre taglia sul cibo. Crollano scarpe e vestiti, abisso Nord-Sud: pesa l’inflazione - Nel 2024 la spesa media mensile delle famiglie italiane è rimasta pressoché stabile, ma una su tre ha ridotto la quantità e/o la qualità di alimenti e ... Lo riporta corriereadriatico.it

Istat: spesa delle famiglie italiane ferma a 2.755 euro al mese, una su tre taglia su cibo e bevande - È quanto emerge dal nuovo rapporto Istat sui consumi delle famiglie, che fotografa ... Riporta msn.com