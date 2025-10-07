Consulta dello Sport del Comune di Pontedera | avviati i lavori per i nuovi progetti

Pisatoday.it | 7 ott 2025

Dopo un importante lavoro di revisione e snellimento del regolamento, discusso nella Commissione consiliare Scuola, Cultura e Sport e successivamente approvato dal Consiglio comunale nel maggio scorso, si è ufficialmente insediata la nuova Consulta dello Sport del Comune di Pontedera. Lo scopo è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

