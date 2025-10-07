Consiglio provinciale dai dubbi sul numero legale al ‘volemose bene’ | bilancio approvato
Tempo di lettura: 5 minuti Doveva andare deserta ed invece, dopo molti mesi, la seduta del Consiglio Provinciale ha visto la partecipazione di tutti i consiglieri. Si era pensato al flop perché il consigliere Giuseppe Ruggiero del PD aveva minacciato di non partecipare alla seduta con il suo Compagno di Partito Raffaele De Longis, facendo saltare così l’Accordo istituzionale peraltro faticosamente raggiunto dopo una tempestosa serie di riunioni: la causa, secondo Ruggiero, era da ricercarsi in un provvedimento dirigenziale che avviava le procedura per l’assegnazione di risorse cospicue per la viabilità anche per gli anni a venire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: consiglio - provinciale
Consiglio Provinciale, approvata variazione di bilancio per liceo artistico di Treviso
Via dal consiglio provinciale, Scancariello: "Segnale forte". Video di Palazzo: "Non voglio essere frainteso"
In Consiglio provinciale si è discusso soprattutto di strade e manutenzione
Sandro Repetto ha presentato un’interrogazione in Consiglio Provinciale sull’attuazione della profilazione genetica dei cani in Alto Adige, che dal 1° gennaio 2026 diventerà obbligatoria con relative sanzioni per i proprietari inadempienti. Al 30 novembre 202 - facebook.com Vai su Facebook
Oristano: la composizione del nuovo Consiglio provinciale guidato dal neo presidente Pireddu - X Vai su X
Manca il numero legale, niente consiglio provinciale Terni - Niente seduta del consiglio provinciale di Terni, giovedì pomeriggio, a causa della mancanza del numero legale: presenti i soli consiglieri di Alternativa Popolare, il partito del presidente Stefano ... ansa.it scrive
Nuovo consiglio provinciale, vittoria del centrodestra: ecco tutti gli eletti - Ecco tutti gli eletti del nuovo consiglio provinciale che avrà una durata di due anni. Da laprovinciapavese.gelocal.it