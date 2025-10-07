Consiglio provinciale dai dubbi sul numero legale al ‘volemose bene’ | bilancio approvato

Tempo di lettura: 5 minuti Doveva andare deserta ed invece, dopo molti mesi, la seduta del Consiglio Provinciale ha visto la partecipazione di tutti i consiglieri. Si era pensato al flop perché il consigliere Giuseppe Ruggiero del PD aveva minacciato di non partecipare alla seduta con il suo Compagno di Partito Raffaele De Longis, facendo saltare così l’Accordo istituzionale peraltro faticosamente raggiunto dopo una tempestosa serie di riunioni: la causa, secondo Ruggiero, era da ricercarsi in un provvedimento dirigenziale che avviava le procedura per l’assegnazione di risorse cospicue per la viabilità anche per gli anni a venire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

