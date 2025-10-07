Consigli non richiesti per crociere in Flotilla
La Flottiglia, dopo l'indubbio successo mediatico, sta preparando il calendario invernale delle incursioni in acque illegalmente occupate. Appurato che per Gaza non trasportava viveri ma buone intenzioni (più che sfamare voleva contestare, navigando contro Israele in acque abitate da pesci palestinesi) l'itinerario consigliato per la prossima crociera è ormai presumibile, ma nondimeno la probabile accoglienza. Stretto di Hormuz. È la prima tappa obbligata. L'Iran lo considera cosa propria, il resto del mondo lo considera acqua internazionale; la Guardia rivoluzionaria ha l'abitudine di accogliere i visitatori con arrembaggi dimostrativi e interrogatori cortesi e droni di accompagnamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: consigli - richiesti
Gravidanza in estate tra consigli non richiesti e ‘bufale’, ecco come difendersi
Gravidanza in estate: come difendersi da miti, “bufale” e consigli non richiesti
Che pazienza deve avere Antonio Conte tra critiche di "fenomeni" e non solo, e su consigli non richiesti relativi a De Bruyne e McTominay. Vai su Facebook