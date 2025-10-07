La Flottiglia, dopo l'indubbio successo mediatico, sta preparando il calendario invernale delle incursioni in acque illegalmente occupate. Appurato che per Gaza non trasportava viveri ma buone intenzioni (più che sfamare voleva contestare, navigando contro Israele in acque abitate da pesci palestinesi) l'itinerario consigliato per la prossima crociera è ormai presumibile, ma nondimeno la probabile accoglienza. Stretto di Hormuz. È la prima tappa obbligata. L'Iran lo considera cosa propria, il resto del mondo lo considera acqua internazionale; la Guardia rivoluzionaria ha l'abitudine di accogliere i visitatori con arrembaggi dimostrativi e interrogatori cortesi e droni di accompagnamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Consigli non richiesti per crociere in Flotilla